মান্দায় দুর্গাপূজা নিরাপত্তায় আনসার ভিডিপি সদস্য যাচাই-বাছাই সম্পন্ন

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় শারদীয় দূর্গাৎসব উপলক্ষে আনসার ও ভিডিপি সদস্য যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার পরিষদ মাঠে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মান্দা উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা হাফসা খাতুন ইলা নেতৃত্বে উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ট্রেনিং প্রাপ্ত নারী ও পুরুষ সদস্য যাচাই-বাছাই করা হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, নওগাঁ জেলা আনসার ভিডিপির মনিটরিং কর্মকর্তা মঞ্জু, আত্রাই উপজেলার আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা জগলুল আরেফিন, বদলগাছী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা গৌতম কুমার পাল ও মান্দা উপজেলা প্রশিক্ষক ওমর ফারুক প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন