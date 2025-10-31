ঢাকা জেলার ৫ উপজেলায় একযোগে পোকা দমনে প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ঢাকা জেলার দোহার সহ মোট পাঁচটি উপজেলায় বর্তমানে শস্যক্ষেত্রের বালাই দমনে প্রযুক্তিনির্ভর এক বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজকে নিয়ে এসেছে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে। এর ফলে কৃষকদের ফসল রক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়া হয়েছে আরও দ্রুত ও কার্যকর। আজ ১০ নভেম্বর, ২০২৫, সন্ধায়, মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় দোহার উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম এর দেওয়া তথ্য অনুসারে, এই বিশেষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সন্ধ্যার পর মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সহায়তায় 'আলোর ফাঁদ' (Light Trap) বসানো হচ্ছে। এই আলোর ফাঁদের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকার প্রজাতি ও তাদের আক্রমণের মাত্রা নিরূপণ করা হয়। এই শনাক্তকরণ পদ্ধতিই হলো পোকা দমনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
এই কর্মসূচির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঢাকা জেলার একাধিক উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত ভার্চুয়াল সমন্বয় সভা। জেলা বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা সপ্তাহে অন্তত একবার জনপ্রিয় ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম 'জুম' (Zoom) ব্যবহার করে এই মিটিংগুলো পরিচালনা করছেন। ভার্চুয়াল মিটিংগুলোতে প্রতিটি ব্লকের কর্মকর্তাগণ সরাসরি মাঠ থেকে সংগৃহীত ফসলের বর্তমান অবস্থা, পোকার আক্রমণের লাইভ ছবি ও ভিডিও তুলে ধরেন। এতে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা একইসাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।
দোহার উপজেলার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম জানান, "আগে একেকটি এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি বুঝতে দীর্ঘ সময় লাগতো। এখন জুমের মাধ্যমে আমরা একসঙ্গে ৫টি উপজেলার চিত্র দেখতে পাচ্ছি। এটি শুধু সময়ই বাঁচাচ্ছে না, বিশেষজ্ঞদের তাৎক্ষণিক পরামর্শ নিয়ে দ্রুত সঠিক ব্যবস্থা নিতেও সাহায্য করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, এই সমন্বিত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশের ক্ষতি না করে এবং কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা। একইসাথে, প্রযুক্তির মাধ্যমে মাঠের বাস্তব চিত্র তুলে ধরায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে, যা পোকার আক্রমণকে বড়ো আকার ধারণ করার আগেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব।
প্রযুক্তির এই কার্যকর ব্যবহার ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষিকে আরও বেশি লাভজনক ও টেকসই করতে সহায়ক হবে।
