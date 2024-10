প্রবাসীদের ১০ লাখ টাকা ব্যাংক লোন, যেই লাউ সেই কদু

বাংলাদেশ ব্যাংকের, এক সার্কুলারে বলা হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ১০ লাখ টাকা বা তার নিচে ব্যাংক লোন দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু লোন নেয়ার ক্ষেত্রে কি কি নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হবে তা কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রবাসীদের লোন দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু মিডিয়া প্রচারিত হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য সহজ শর্তে, বিনা জামানতে ১০ লক্ষ টাকা বা তার নিচে লোন দেওয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে এ সহজ শর্ত বা বিনা জামানতে ঋণ দেওয়া হবে বলে তার কোনো উল্লেখ নেই। তবে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রবাসীদের লোন দিতে পারবেন। আর ব্যাংকে গেলে কি ধরনের নিয়মকানুন বেঁধে দেয়া হয় তা সবারই জানা আছে। হয়ত বাড়ির দলিল নয়তো বা ২ অথবা অধিক জামিনদার, তাদের বিস্তারিত জমা দিতে হবে, যে কোনো একজন জামিনদারের স্বাক্ষর করা ব্যাংকের ৩টি ব্ল্যাংক চেকের পাতা। এ গুলোই হবে ব্যাংকের নিয়ম কানুন।

ঋণ পরিষদের ব্যাপারে সার্কুলার বলা হয়েছে (Foreign exchange policy department, Bangladesh bank, head office, Dhaka, FE circular no. 18, date: October 02, 2024) Repayments of the loan need to be settled out of inward remittance sent by borrowers working abroad, এই ব্যাপারে এক প্রবাসীর মন্তব্য যেই লাউ সেই কদু, আরেক প্রবাসী মন্তব্য করেছেন পৌরাণিক ঠান্ডা তেলে গরমাগরম আলুপুরি ভাজা আর কি।