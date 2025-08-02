দোহারের রাইপাড়া ইউনিয়নে শোকের ছায়া: সাবেক মেম্বার ফিরোজ খানের ইন্তেকাল

ঢাকাস্থ দোহার উপজেলার রাইপাড়া ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন মেম্বার এবং বিএনপি’র রাইপাড়া ইউনিয়নের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ খানের (৬৪) ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্তরের মানুষ তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ছুটে আসেন।
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিএনপি মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সদস্য, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন এর সদস্য এবং দোহার উপজেলা পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান শামীমা রাহিম, যিনি গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দোহার উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ, যিনি ফিরোজ খানের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবদানের কথা স্মরণ করেন। বিএনপির ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ এর সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ কামাল হোসেন খাঁন এবং দোহার উপজেলা জাসাসের সভাপতি বজলুর রহমান পপি সহ স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও শোক জানাতে এবং পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন।তাদের এই উপস্থিতি প্রয়াত ফিরোজ খানের প্রতি সম্মান এবং তার পরিবারের প্রতি সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ।
উল্লেখ থাকে যে ৭ আগস্ট, ২০২৫, বৃহস্পতিবার, সকাল ৭৩০ মিনিটে ফিরোজ খান ইন্তেকাল করেন।
