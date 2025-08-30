আনুপাতিক ভোট কি এটা জনসাধারণ জানে না-রুহুল কবির রিজভী

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি এন পির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার দোহার উপজেলায় এক আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার, ৩ আগস্ট, ২০২৫ সকালে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
বেলা ১১টায় দোহারের কালেমা চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় রুহুল কবির রিজভী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আনুপাতিক ভোট কি জিনিস, জনগণ জানে না। এটা কাপড়, এটা জামা, এটা ধান, না নদী?" তিনি অভিযোগ করে বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ১৬ বছর জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। জনগন তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেনি।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘একটি দল বিগত দিনে ঘাপটি মেরে অন্য একটি দলের ভেতরে থেকে সময়-সুযোগ মতো আবারও জনগণের সামনে এসেছে। তারা সুযোগসন্ধানী। কেউ দলকে ভালোবাসলে প্রকাশ্যে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জনগণের পক্ষে কাজ করা উচিত। যেটি খালেদা জিয়া বিগত ১৬ বছরে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রিজভী বলেন, ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। তিনি আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।
ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভাটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী।
আলোচনা সভা শেষে কালেমা চত্বর থেকে করম আলী মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালি ও আলোচনা সভায় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন সকাল ৯টা থেকেই দোহার ও নবাবগঞ্জসহ আশেপাশের এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা কালেমা চত্বরে এসে জড়ো হতে থাকে।
