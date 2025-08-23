রাজশাহী

নওগাঁয় অটোরিকশা চালক হত্যা মামলায় পাঁচ জনের যাবজ্জীবন

নওগাঁয় অটোরিকশা চালক হত্যা মামলায় পাঁচ জনের যাবজ্জীবন

নওগাঁয় ভজন দেবনাথ সজল নামে এক অটোরিকশা চালককে হত্যার দায়ে পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালত ও স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫ এর বিচারক মো. কায়সারুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন, একজন আসামি পলাতক রয়েছেন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- সদর উপজেলার আরজি-নওগাঁ মণ্ডলপাড়া এলাকার শুকুর আলীর ছেলে জুয়েল জাহের আলী (পলাতক), উত্তরপাড়া পবা মসজিদ এলাকার হাসান মিয়ার ছেলে সুরুজ মিয়া, বেদারুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম, চকপ্রসাদ মাদ্রাসাপাড়া এলাকার আ. সাত্তারের ছেলে রতন মণ্ডল এবং বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আব্দুর রশিদ। এ মামলায় সদর উপজেলার নিউসাহাপুর এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে আব্দুল আজিজকে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, নিহত ভজন দেবনাথ সজল পেশায় একজন অটোরিকশা চালক ছিলেন। ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। তবে সেদিন রাতেই আর তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। পরদিন সকালে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ি গোটার বিলে পাকা রাস্তার পাশে কচুরিপানার মধ্যে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ বাদী হয়ে নওগাঁ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ তদন্ত ও ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত বুধবার এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুনছুর আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “দীর্ঘদিন পর ভজন দেবনাথ হত্যার বিচারকাজ শেষ হলো। আদালতের এ রায়ে আমরা খুশি।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

মান্দায় অমর্ত্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ

মান্দায় অমর্ত্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দরিদ...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
দোহারে বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দোহারে বেগম আয়েশা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্...

  • ঢাকা
  • 1 day ago
রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

  • রাজশাহী
  • 3 days ago
দোহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

দোহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংব...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই- মীর সরফত আলী সপু

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের কোন...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
গণতন্ত্র ফেরাতে ঐক্যই বিএনপির সবচেয়ে বড় শক্তি-গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

গণতন্ত্র ফেরাতে ঐক্যই বিএনপির সবচেয়ে বড...

  • ঢাকা
  • 5 days ago
নওগাঁয় চড়া সবজির বাজার, পাইকারিতেই বাড়তি ১০ টাকা

নওগাঁয় চড়া সবজির বাজার, পাইকারিতেই বাড়তি...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় নিহত ৩, আহত ১

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার দুর্ঘ...

  • ঢাকা
  • 5 days ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT