নওগাঁয় অটোরিকশা চালক হত্যা মামলায় পাঁচ জনের যাবজ্জীবন

নওগাঁয় ভজন দেবনাথ সজল নামে এক অটোরিকশা চালককে হত্যার দায়ে পাঁচ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চতুর্থ আদালত ও স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-৫ এর বিচারক মো. কায়সারুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় চার আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন, একজন আসামি পলাতক রয়েছেন।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- সদর উপজেলার আরজি-নওগাঁ মণ্ডলপাড়া এলাকার শুকুর আলীর ছেলে জুয়েল জাহের আলী (পলাতক), উত্তরপাড়া পবা মসজিদ এলাকার হাসান মিয়ার ছেলে সুরুজ মিয়া, বেদারুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম, চকপ্রসাদ মাদ্রাসাপাড়া এলাকার আ. সাত্তারের ছেলে রতন মণ্ডল এবং বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার খানপুর এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আব্দুর রশিদ। এ মামলায় সদর উপজেলার নিউসাহাপুর এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে আব্দুল আজিজকে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেওয়া হয়।
আদালত সূত্রে জানা যায়, নিহত ভজন দেবনাথ সজল পেশায় একজন অটোরিকশা চালক ছিলেন। ২০১৯ সালের ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি নিজের অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। তবে সেদিন রাতেই আর তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। পরদিন সকালে সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ি গোটার বিলে পাকা রাস্তার পাশে কচুরিপানার মধ্যে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ভূপেন্দ্রনাথ দেবনাথ বাদী হয়ে নওগাঁ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
দীর্ঘ তদন্ত ও ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত বুধবার এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) মুনছুর আলী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “দীর্ঘদিন পর ভজন দেবনাথ হত্যার বিচারকাজ শেষ হলো। আদালতের এ রায়ে আমরা খুশি।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন