মান্দায় অমর্ত্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ

নওগাঁর মান্দায় অমর্ত্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাদ্রাসার এতিম শিশু ও ৩৬ টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার (২৫ আগস্ট) উপজেলার দেলুয়াবাড়ীতে অমর্ত্য এর স্মরণে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়েছে।
জানা যায়, আজকের এই দিনে ফজলুল বারীর অস্ট্রেলিয়া সিডনির Western Sydney University তে অর্থনীতিতে পড়ুয়া ২১ বছরের ছেলে তৌকির তাহসিন বারী অমর্ত্য গত ২০২০ সালের ২৫ আগস্ট হঠাৎ মৃত্যুর কূলে ঢলে পড়লে পরিবারের মধ্যে নেমে আসে এক বিশাল আঁধার। সিডনি প্রবাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক ফজলুল বারী তার ছেলের এই অকাল মৃত্যুতে ভেঙে না পড়ে, শোককে শক্তিতে পরিনত করতে বাংলাদেশের গরিব ও দুস্থ মানুষের সেবায় হাত বাড়িয়ে দেন। গড়ে তোলেন" অমর্ত্য ফাউন্ডেশন।"
এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:
গ্রামের মানুষের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য টিউবওয়েল সরবরাহ করা। শীতাত্ব গরিব মানুষদের জন্য কম্বল সরবরাহ করা। প্রতিবন্ধীদের সেবায় এগিয়ে আসা। গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাংলার মানুষের বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান।
