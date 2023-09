কাবা শরীফে তীব্র ঝড়ে উড়িয়ে নিচ্ছে মুসল্লিদের

ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়লো সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কা। নজিরবিহীন বজ্রপাত ও বৃষ্টিতে বিপাকে পড়ে হজ্বযাত্রীরা। হঠাৎ তুমুল ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত আর আকস্মিক বন্যার কবলে পড়েছে সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরী। এর ফলে চরম বিপাকে পড়েন ওমরাহ পালনকারীরা। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় শহরের স্কুলগুলো।

মঙ্গলবার (২২ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। ভারী বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আশপাশের বিভিন্ন জিনিস। বাতাসের তোড়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন কেউ কেউ।

ভাইরাল আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, ঐতিহাসিক ফেয়ারমন্ট মক্কা ক্লক রয়্যাল টাওয়ারের চূড়ায় একের পর এক আঘাত হানছে বজ্রপাত।

• Challenging moments were experienced during the tawaf around the Kaaba

• Street and road flooding occurred



