রাজশাহীতে A-EMPOWER প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং ডাসকো ফাউন্ডেশনের A-EMPOWER প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার (১৬ জুন) পরিবার পরিকল্পনা ভবন, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ড. জিন্নাত রেহানা। উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ নাছির আহমদ, পরিচালক (এমসিএইচ-সার্ভিসেস)। এছাড়াও কমিটির সকল সদস্য (সাবিনা পারভীন, পরিচালক (এমআইএস), মোঃ তসলিম উদ্দিন খান, পরিচালক (আইইএম), বিভাগীয় পরিচালক ড. কস্তুরী আমিনা কুইন, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিচালক, গোলাম মোঃ আজম, উপপরিচালক, শুকলাল বৈদ্য, উপপরিচালক, ডাঃ আ.ন.ম. মোস্তফা কামাল মজুমদার, উপপরিচালক (এমসিএইচ), ডাঃ মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, সহকারী পরিচালক (এমসিএইচ), ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম, সহকারী পরিচালক (সিসি), ডাঃ মৌসুমী প্রামানিক, সহকারী পরিচালক (সিসি), ডাঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ মাসুদ, সহকারী পরিচালক (সিসি), ডাঃ শালভিয়া রশিদ, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মোঃ আকরামুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডাসকো ফাউন্ডেশন, ডাঃ নুরুন নাহার, প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, ডাসকো ফাউন্ডেশন এবং WHO প্রতিনিধি) উপস্থিত ছিলেন । সভা শুরুর পূর্বে সম্মানিত মহাপরিচালক সকল সদস্যের উপস্থিতিতে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বৃক্ষ রোপন করেন।
সভায় অংশগ্রহণকারীরা A-EMPOWER প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্মত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, ঝড়ে পড়া কিশোর-কিশোরীদের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং টেকসই ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করেন। সভায় মহাপরিচালক বলেন, A-EMPOWER প্রকল্প কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিতকরণে গ্রামে এবং স্কুলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করছি। সভার সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্মত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে A-EMPOWER প্রকল্প এ ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। আমি বিশ্বাস করি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ডাসকো ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, রাজশাহী বিভাগ বলেন, রাজশাহী বিভাগের কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্মত, সহজলভ্য এবং কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও ডাসকো ফাউন্ডেশনের A-EMPOWER প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। A-EMPOWER প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।
সভা শেষে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে সকল সদস্য সক্রিয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
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