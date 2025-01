পিনাকী ভট্টাচার্যের ফুলকুমারি এখন আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে

বর্তমান সময়ের আলোচিত অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট পিনাকী ভট্টাচার্যের নতুন বই ‘ফুলকুমারী’। বইটি ইতোমধ্যে অ্যামাজনের হিস্টোরিক্যাল ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া বায়োগ্রাফি বিভাগে বেস্ট সেলার হিসেবে স্থান পেয়েছে। বইটি (Fulkumari The Tale of a Refugee and a Rat in Pandemic Paris) নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ আলোচনা চলছে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন ডেভিড সেলিম সেয়ার্স। লেখক পিনাকী ভট্টাচার্য বইটির বর্তমান সাফল্যে বেশ উচ্ছ্বসিত। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পিনাকী লিখেছেন- ‘গ্লোবাল র‍্যাংঙ্কিং আরও একটু বেড়েছে ২০,৭১৪। তবে বেস্ট সেলার র‍্যাংঙ্কিং এক থেকে নেমেছে দুই আর তিনে। পেপারব্যাক দুই আর হার্ড কভার তিন। এখন মনে হচ্ছে একটা রাখাই ভালো। শুধু পেপারব্যাক। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে।

এড্রেনালিন রাস টের পাচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ইন্ডিয়ান ইংরেজি সাহিত্যের লেখকেরা এগিয়ে যায়, কারণ ওদের বিশাল ডায়াসপোরা প্রথমেই বইটা কিনে। ফলে আমাজন র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে যায়। এরপরে আমাজনের এলগোরিদম সাজেস্ট করতে থাকে পশ্চিমা পাঠকদের। প্যারিসে এক বাংলাদেশি শরণার্থীর জীবন ও তার অ্যাপার্টমেন্টে একটি ছোট ইঁদুরকে কেন্দ্র করে বইটি লেখা হয়েছে।

মহামারি প্যারিসের শান্ত ও নির্জন রাস্তার মধ্যে বাংলাদেশের এক শরণার্থী। তার অ্যাপার্টমেন্টে একটি ছোট ইঁদুরের সঙ্গে নিজেকে একা দেখতে পান তিনি। তার নাম রাখেন ফুলকুমারী। ফুলকুমারীর সঙ্গে একটি কাল্পনিক চুক্তি করেন, যা অ্যারাবিয়ান নাইটসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাকে প্রতিদিন একটি গল্প বলে উদ্বাস্তু তার অতীতের স্তরগুলো উন্মোচন করে। বইটি বাংলাদেশের বাতিঘর প্রকাশনীতেও পাওয়া যাচ্ছে। ১০ শতাংশ ছাড়ে প্রি-অর্ডার করার সুযোগ পাচ্ছেন পাঠকরা।

শনিবার (১৮ জানুয়ারি) ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে প্রিসিলা উল্লেখ করেন, টপ নিউজ রিলিস ইন অ্যামাজন যদি বলি উনাকে পছন্দ করি, কিছু মানুষ অখুশী হবেন! যদি বলি করি না ,মিথ্যা হয়ে যাবে! আমার একজনের পছন্দ বা অপছন্দে কিছু আসবে যাবে না! একজন মানুষের প্রতিভা থাকলে নিজেই একটা টিভি চ্যানেল! অ্যামাজন থেকে দাদার বইটা অর্ডার করলাম!