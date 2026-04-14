নওগাঁ ধামুইরহাট মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির উপর হামলার তিব্র নিন্দা

নওগাঁর ধামইরহাট মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এম এ মালেকের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার সকালে ন্যাশনাল পেট্রোল পাম্পে তেল পাচারের গুঞ্জনের সংবাদ প্রচারের জন্য গেলে সেখানে তাকে এলোপাতাড়ী মারপিট করা করে স্থানীয় পাম্পের পেটোয়া বাহিনী, ভাংচুর করা হয় মোবাইল ফোন সহ কেড়ে নেওয়া হয়েছে ৪০ হাজারের অধিক টাকা। এই ঘটনায় ধামইরহাট থানায় মামলা দায়ের করেছে বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন ধামুইর উপজেলা শাখার সভাপতি এম এ মালেক। উপজেলার এই সিনিয়র সাংবাদিকের গায়ে হামলার প্রতিবাদে ফুসে ওঠে ধামইরহাট সহ জেলার সকল সাংবাদিক সমাজ, তীব্র প্রতিবাদে সরগড়ম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। জানা গেছে, ধামইরহাট পুর্ব বাজারে ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম এন্ড ফিলিং স্টেশনে তেলবাহী লড়িতে পাম্প মালিক কর্তৃক কিছু তেল রেখেই তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন খবরের গুঞ্জনে ও স্থানীয়দের আহবানে ২২ এপ্রিল সকাল ৮ টায় ঘটনাস্থলে ছুটে যান দৈনিক ভোরের দর্পন ও সকালের সময়ের ধামইরহাট প্রতিনিধি ও মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন ধামুইরহাট উপজেলা শাখার সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক এম এ মালেক। সেখানে স্থানীয়দের বক্তব্য প্রচার করছিলেন তিনি। এ সময় পাম্পের পেটোয়া বাহিনী বড় চকগোপাল গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে আবু সুফিয়ান পান্না সাংবাদিক এম এ মালেকের উপর চড়াও হয়ে কিল-ঘুষি মারতে থাকে, এক পর্যায়ে হামলাকারি পান্নার নেতৃত্বে আরও ৮/৯ জন তাকে এলোপাতাড়ী ভাবে মারপিট করে সাংবাদিকের মোবাইল ফোন ভেঙ্গে দেয় ও তার কাছে থাকা প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকাও ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ধামইরহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে দেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী এম এ মালেক বাদী হয়ে ধামইরহাট থানায় এজাহার দায়ের করেন। ধামইরহাট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মিন্টু রহমান তাৎক্ষনিক ভাবে হাসপাতালে পুলিশ পাঠিয়ে সার্বিক খোজ-খবর নেন এবং দ্রুত আসামীদের গ্রেফতারের আশ^াস প্রদান করে বলেন, ‘সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা অতিব. দুঃখজনক, আমরা দ্রুতই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।
এই বিষয়ে নওগাঁ জেলা মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোঃখোরশেদ আলম গভীর দূঃখ প্রকাশ সহ তিব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং দুষ্কৃতকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে বিচার দ্বাবি করেন। অন্যথায় বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষে সারা বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা শাখা যে কোন পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না।
