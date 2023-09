সেবক নেতৃত্ব (Servant Leadership)

সেবক নেতৃত্ব Servant Leadership 'এর পঞ্চ-স্তম্ভঃ সাফল্যের অমোঘ হাতিয়ার। আমাদের নানা ক্ষেত্রে পিছনে পড়ার কারণ সঠিক নেতৃত্ত্বের অভাব।বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা ‘প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা’ অনুযায়ী উন্নতিতে “Transformational Leader” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

লিডারশীপের নানা স্টাইলের মধ্যে “Transformational Leader” অন্যতম। এ ছাড়া আরও একটা Style of Leadership আছে তা হচ্ছে “Servant Leadership. ১৯৭০ সালে রবার্ট গ্রিনলিফ The Servant as Leader প্রবন্ধে “Servant Leader” শব্দ যুগল ব্যবহার করেন। অনেক বেশী মানবিক হওয়ার কারণে “Servant Leadership” ইদানিং খুব বেশী পরিচিত হয়ে উঠেছে।কিন্তু গুমোরটা হচ্ছে অনেকে নিজেকে “Servant Leader” হিসেবে ঘোষণা করলেও বাস্তবে দেখা যায় তিনি ওই উপাধির উপযুক্ত নন। প্রশ্ন দেখা দেয়, একজন “Servant Leader” কি না তা কিভাবে চেনা যাবে?

৫টা বিষয় কষ্টিপাথরের মতো যাচাই করতে সাহায্য করবে ভণিতা বা মুখোশের পিছনের মানুষটা একজন “Servant Leader” কি না। আপনি যদি নিজের লিডারশীপ স্টাইল যাচাই করতে চান তাহলে নীচের ৫টি Parameters এর সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিন।

১। বিনয়ী হওয়া: বিনয়ী হওয়া মানে কিন্তু আত্মসন্মান বিলায়ে পাপোষ হওয়া না। তিনি এমন একজন যিনি নিজের পদ-পদবীর আভিজাত্য ঠিক রাখেন এবং তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান না।বিনয়ী লিডার সহকর্মীদের মতামত শোনেন এবং অন্যের সিদ্ধান্ত ভালো হলে নিজের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে তাদেরটা গ্রহণ করেন ও তা Execute করতে আন্তরিভাবে চেষ্টা করেন। যখন প্রতিষ্ঠান সফল হয় তখন তা শুধুমাত্র লিডারের কেরামতি না-সফলতার ভাগীদার টীমের অন্যদেরকেও দিতে হবে। আত্মবিশ্বাস ও আত্মঅহমিকার মধ্যে অনেক তফাৎ। বিনয় একমাত্র পার্থক্যকারি।

২। নৈতিক ভালবাসা: যদি আপনার টীম মেম্বারের প্রতি আপনার ‘আন্তরিক যত্ন’ থাকে তবে তাকে নৈতিক ভালবাসা বলা যায়।আপনি কি অন্তর থেকে তাদের দুঃখ/যন্ত্রণা/ব্যাথা/ কষ্ট অনুভব করেন? আপনার নিজের আনন্দের মতো তাদের আনন্দ কি আপনি আন্তরিকতার সাথে তাদের সাথে উদযাপন করেন? আপনার বন্ধুকে যেভাবে ভালবাসেন সেভাবে কি আপনি আপনার টীম মেম্বারদেরকে মন থেকে ভালবাসেন?মূল কথা হচ্ছে “Servant Leader” তাঁর দলের লোকদেরকে মনের গভীর থেকে বোঝেন ও ভালবাসেন।

৩।পরার্থপরতাঃ “Servant Leader” নেনেওয়ালা না, দেনেওয়ালা। তারা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে সহকর্মীর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বেশী দিয়ে থাকেন।একটা প্রবাদ আছে সামরিক বাহিনীতে,”লিডার সবার শেষে খাবার খায়।““Servant Leader” যেখানে কাজ করেন তারা যেমন Team Member দের অগ্রাধিকার দেন, তেমনি তারা টীম মেম্বারদের প্রয়োজনকেও অগ্রাধিকার দেন।

৪। নেতৃত্বের দৃষ্টি : “Servant Leader”-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে এবং তিনি জানেন প্রতিষ্ঠান কোন মুখী এগুচ্ছে।তারা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে একই দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম। তারা ভিশনকে শক্তিশালী ও উদ্দীপক করে, আনন্দজনক, উৎসবমুখর করে উপাস্থাপন করতে পারেন যাতে অংশগ্রহণ করতে সব টীম মেম্বাররা আগ্রহী হয়ে ওঠেন।এভাবেই তিনি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে একই গন্তব্যে পৌঁছেন।

৫। বিশ্বাস: প্রতিষ্ঠানের সবাই তাদের লিডারকে গভীরভাবে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে। “Servant Leader”’রা নীতি নৈতিকতার দিক থেকে অসম্ভব শক্তিশালী। Performance বাড়ানোর জন্য তারা কখনোই নৈতিকতার মানদণ্ডের সাথে আপোষ করেন না।