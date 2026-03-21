মান্দায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মান্দা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার ২৫ মার্চ সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার জাহান সাথীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য ৪৯ নওগাঁ ৪(মান্দা) জনাব ডাঃ ইকরামুল বারী টিপু।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ,সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ,ছাত্র প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
