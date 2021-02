ভেঙে দেওয়া হলো ট্রাম্প প্লাজা ক্যাসিনো (ভিডিও)

ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে বিখ্যাত ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো। বুধবার সকালে ডিনামাইট দিয়ে ট্রাম্পের প্রথম মালিকানাধীন ৩৯ তলা বিশিষ্ট এ ক্যাসিনোটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার পর ট্রাম্প প্লাজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের। নিলামে কার্ল সি একাহান স্থাপনাটি কিনে নেন। বুধবার সকালে ট্রাম্প প্লাজার দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। এ জন্য দীর্ঘ এলাকাব্যাপী নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়া হয়। হোটেল ও ক্যাসিনোটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় হাজারো লোক শীতল আবহাওয়া উপেক্ষা করে একসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ভবনটির ভেঙে পড়া দেখে।

ক্যাসিনো ও মনোরম সব হোটেলে সাজানো নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ‘লাস ভেগাস’ হিসেবে অভিহিত করা হতো। আটলান্টিক সিটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো।

দিন–রাত আলো ঝলমলে থাকা এই হোটেলে সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান সেলিব্রিটিদের আগমন ঘটে। মুষ্টিযুদ্ধের তারকা মোহাম্মদ আলী থেকে মাইক টাইসন। অপরাহ্ উইনফ্রে থেকে শুরু করে হলিউডের নামীদামী তারকাদের পদভারে সরগরম থাকত ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো। কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় এটি অনেকটাই ভঙ্গুর হয়ে উঠেছিল।

১৯৮৪ সালে ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো চালু হয়। ২০১৪ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্যাসিনো ব্যবসায় ধস নামা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পারার কারণেই মূলত এই হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনোটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ক্যাসিনো ও হোটেলে বেশ কিছু বাংলাদেশিও কাজ করতেন।

