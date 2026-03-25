নওগাঁর পত্নীতলায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নওগাঁর পত্নীতলায় বজ্রপাতে আশরাফুল (৩৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।
আশরাফুল উপজেলার ১১ নং শিহাড়া ইউনিয়নের শীতল গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে ।এ ঘটনায় আরও ২ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (২৮ মার্চ) ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার শিহাড়া ইউনিয়নের শীতল (তেপুকুরিয়া) মাঠে গমের ক্ষেতে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায় ভোরে আশরাফুল আশরাফুলসহ একই গ্রামের ৫ জন কৃষক মাঠে গম কাটতে যান। বৃষ্টি ও আকাশের গর্জন শুরু হয়।
এ সময় বজ্রপাতে তারা আহত হয়।বজ্রপাতের মূল অংশ আশরাফুলের উপর পরে তাতে সে গুরুতর আহত হয় এবং অন্যান্যরা সামান্য আহত হয়। আশরাফুলকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।
১১ নং শিহাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন ভোর ৪ টার দিকে গম কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু ও ২জন আহত হয়েছেন।
