আকাশের গায়ে যেন মশার টর্নেডো (ভিডিও)

মাটি থেকে উঠে ক্রমে আকাশের বুকে মিশে গিয়েছে ঝড়ের ধূসর শরীর! ধেয়ে আসছে টর্নেডো- দূর থেকে এমনটাই মনে হচ্ছে। কিন্তু না, এটা ঝড় না। এটা আসলে মশার ঝাঁক! আর্জেন্টিনায় দেখা গেছে এমনই দৃশ্য। নেট দুনিয়ায় ভাইরাল এই ভিডিও।

ভিডিওটি যার তোলা, বুয়েনস আয়ার্সের হাইওয়েতে এমন দৃশ্য দেখে তাঁর কী অনুভূতি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভিডিওতে তাঁকে আতঙ্কিত সুরে স্প্যানিশ ভাষায় বলতে শোনা গিয়েছে, "এটা ক্রমেই বড় হচ্ছিল। এমনটা আমি এর আগে কখনও দেখিনি।"

ব্যাপারটাকে মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না পরজীবী বিশেষজ্ঞরা। জুয়ান জোস গার্সিয়া নামের এক বিশেষজ্ঞের দাবি, বুয়েনস আয়ার্সে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। ফলে বহু জায়গায় পানি জমে গেছে। যার ভিতরে ইচ্ছেমতো ডিম পেড়েছে মশার দল। এর ফলে রাতারাতি প্রচুর পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে তাদের। তারই ফলশ্রুতি ওই টর্নেডোর আকারে মশার ঝাঁক।

গার্সিয়ার আশঙ্কা, "ওই বাহিনী চাইলে শহরও ধ্বংস করে দিতে পারে। যারা মাঠেঘাটে কৃষিকাজ করেন সবথেকে বেশি ঝুঁকি রয়েছে তারা।"

Tornado or Something else? pic.twitter.com/9FF9MasUX4