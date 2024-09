ই-কমার্স এর জন্য Domain ও হোস্টিং এর গাইড লাইন

ই কমার্স বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন একটি নাম এবং ই-ক্যাব এর গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের কারনে ধিরে ধিরে নতুন উদ্যোক্তা রা ই কমার্স এর সাথে জরিত হচ্ছেন । নতুন উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়ায় ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করা । সমস্যা গুলো এক নজরে দেখে নেয়া যাক ।





1. Domain এর নাম পছন্দ করা

2. কোন কম্পানি থেকে ডোমেইন কিনবেন ?

3. কোন হোস্টিং ই-কমার্স এর জন্য ভাল হবে?

4.ওয়েবসাইট কোন প্লাটফর্ম এ তৈরি করবেন ?

5. ওয়েবসাইট এ কাজ করা ।

6. ওয়েবসাইট এর নিরাপত্তা





নতুন রা যদি না জানেন ডোমেইন কি? তাহলে এটি পড়তে পারেন ।

ই কমার্স ওয়েবসাইট এর জন্য ডোমেইন নেম পছন্দ করা

আপনার অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য সুন্দর একটি ডোমেইন নেম তৈরি করাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ । কারন একটি ডোমেইন নামের মাধ্যমেই আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা পাওয়া যাবে ।

ধরুন আপনার প্রতিষ্ঠানের নাম “গলুমলু” কিন্তু আপনি এখানে আপনার ডোমেইন নেম (গলুমলু.কম ) না নিয়ে অন্য নাম গ্রহন করলেন যেমন মাইবিজনেস.কম এর ফলে আপনি প্রচুর সেল বা বিক্রয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অনেক সময় গ্রাহক বা ক্রেতা পন্যের নামের সাথেই সেই প্রতিষ্ঠানের নামটি কল্পনা করে অনলাইনে অনুসন্ধান করে এবং তার কিওয়ার্ড এর উপরে নির্ভরশীল ডোমেইনগুলোই সার্চ ইঞ্জিন প্রদর্শন করে থাকে এক্ষেত্রে আপনি নির্ঘাত প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ।





ডোমেইন নেম পছন্দ করার জন্য নিচের টিপস গুলো ফলো করা ভালোঃ

• দীর্ঘ ডোমেইন নাম মনে রাখা কঠিন তাই দীর্ঘ নয় এবং ক্রেতা তা সহজে মনে রাখতে পারে এমন একটি ডোমেইন পছন্দ করা উচিত । এক্ষেত্রে ৪-১০ অক্ষর এর ডোমেইন ভাল।

• বিভ্রান্তিকর নয় এমন একটি নাম বাছুন। ধরুন আপনি মোবাইল নিয়ে ওয়েব তৈরি করতে চাচ্ছেন কিন্তু নাম দিয়েছেন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে ডোমেইনটি গ্রাহকের কাছে বিভ্রান্তিকর হিসেবে নির্বাচিত হবে তাই এদিকটাতে লক্ষ্য রাখুন ।

• .COM ডোমেইন খুজুন।

• আপনার ডোমেইন available আছে কিনা জানতে এই ডোমেইন চেকার টুলস টি ব্যবহার করতে পারেন।

ডোমেইন কোথার থেকে কিনবেন ?

________________________________________

একটি উক্তি আছে ” Don’t put all your eggs in one basket ” তাই ডোমেইন হস্টিং এক ই কোম্পানি থেকে না নেয়াই ভাল। তবে অতিরিক্ত বিশ্বস্ত হলে এক্ষেত্রে কথা ভিন্ন। আমার মতে ডোমেইন খুবই বিশ্বস্ত কোম্পানি থেকে নেয়া উচিত। কারন কোন কারনে যদি ডোমেইন প্রভাইডার ডোমেইনটি নিয়ে যায় তাহলে আপনার কত বড় লস হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন । যাই হক আমার মতে একটি Trusted Domain Company হল godaddy আপনি বাংলাদেশী প্রভাইডার এর কাছ থেকেও কিনতে পারেন ।ই-কমার্স এর জন্য কোন মতেই ঝুকি নেয়া ঠিক কাজ হবেনা।

ডোমেইন সাধারনত ৭৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১২০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। কোম্পানি ভেদে দাম ভিন্ন হয়। ডোমেইন এক বছরের জন্য নেয়া হয় এবং বছর শেষে রিনিউ করতে হয়।





ডোমেইন নেয়ার আগে যা যা জানা জরুরি

• ডোমেইন প্রভাইডার আপনাকে ফুল কন্ট্রোল দিচ্চে কিনা

• আপনাকে EPP code বা সিক্রেট কোড দিচ্ছে কিনা

• বছর শেষে অতিরিক্ত রিনিউ চার্জ নিচ্চে কিনা

• ডোমেইন এর সাথে অতিরিক্ত কি কি পাওয়া যাচ্ছে

কি হোস্টিং ই কমার্স এর জন্য ভাল হবে?

________________________________________

হোস্টিং বলতে বুঝায় আপনার ওয়েবসাইট এর ডাটা / ইমেজ/ ভিডিও যেই ভার্চুয়াল স্টোরেজএ জমা থাকবে। বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য বলব অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে হোস্টিং নিবেন যাতে দ্রুত সাপোর্ট পাওয়া যায়। হোস্টিং বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমনঃ

1. Shared Hosting

2. Cloud Hosting

3. VPS Hosting

4. Dedicated Hosting

Shared Hosting: ই কমার্স এর জন্য কখনই আমি Shared Hosting কে সাপোর্ট করিনা যদিও Shared Hosting দাম সব থেকে কম । কেন Shared Hosting উপযুক্ত না?

• ওভারসেলিং সার্ভার হলে পারফর্মেন্স স্লো হয় ।

• সারভার ডাউন থাকতে পারে।

• CPU বাবহারে লিমিট থাকে, লাইভ ভিসিটর বেশি হলে সাইট temporary unavailable হয়ে যায়





সাধারনত বাংলাদেশে ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে হোস্টিং পাওয়া যায় ( মাসিক / বাৎসরিক ) সস্তার ৩ অবস্থা তাই সস্তা না খুজে ভাল হোস্টিং খুজুন। কারন ১ মিনিট সাইট অফ থাকলে আপনার প্রচুর কাস্টমার হারাবেন।

Cloud Hosting: ই কমার্স এর জন্য আমার প্রথম ও শেষ পছন্দ ক্লাউড হোস্টিং । কারন ক্লাউড হোস্টিং এ আপনার সাইট একটি সার্ভার এর ভিতর সিমাবদ্ধ থাকেনা। বিভিন্ন লোকেশন এর ভিন্ন ভিন্ন সার্ভার এ আপনার সাইট সাইট হোস্ট করা থাকে যার কারনে যদি একটি সার্ভার কোন কারনে ক্রাশ করে তৎক্ষণাৎ অপর সার্ভার থেকে সাইট চালু হয় ।





এর আরেকটি সুবিধা হল স্কেলেবিলিটি অর্থাৎ যেখানে অতিরিক্ত ট্রাফিকের সময় অটোমেটিক আপনার জন্য বরাদ্দকৃত রিসোর্স বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ হঠাৎ যদি আপনার সাইটে ট্রাফিক স্পাইক করে, কোন কারণে প্রচুর ভিজিটর একই সময়ে প্রবেশ করে তখনও আমাদের ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং লোড ব্যালেন্সিং এর কারণে আপনি থাকছেন নিশ্চিন্ত। আপনার সাইট অফলাইন হচ্ছেনা। ক্লাউড এর ছোট প্যাকেজ কোন হোস্টিং কোম্পানি প্রভাইড করেনা তবে মিনিমাম ১ জিবি এর দাম ৪০০ টাকা এবং ৫ জিবি এর দাম ১২০০ টাকা থেকে শুরু ।





VPS: ভি পি এস মানে হল ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার। যখন একটা কম্পিউটার কে বিশেষ কোন সফটওয়্যার বা অন্য কিছু দিয়ে ভাগ করে অনেক গুলো সার্ভার তৈরি করা হয় তখন প্রত্যেক ভাগকে এক একটা ভিপিএস বলে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তবে এটাও ডাউন হয়। এবং মানেজ করা কষ্টসাধ্য । তবে ই কমার্স এর জন্য ব্যবহার করা যায় । ভালো ভিপিএস সার্ভার এর দাম মাসিক মূল্য ৪৫০০ টাকা থেকে শুরু ।





Dedicated Hosting: যখন একটা কম্পিউটার পুরটাই একটা সার্ভার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন এটাকে বলে ডেডিকেটেড সার্ভার। আর এই ডেডিকেটেড সার্ভার এর হোস্টিং কে আমরা বলি ডেডিকেটেড হোস্টিং। অনেক কঠিন করে বলা যায় তবে মুল কথা এইটাই। Dedicated Hosting ও ই কমার্স এর জন্য উপযোগী অসুবিধা যেটা আছে তা হল এই সার্ভার এও আপ টাইম এর নিশ্চয়তা দেয়া যায়না। এবং দাম খুব বেশি ভাল ডেডিকেটেড সার্ভার এর দাম ৭০০০ থেকে শুরু ( প্রতি মাস )





তাহলে আপনার কোনটি ব্যাবহার করা উচিত ?

ই কমার্স এর জন্য হোস্টিং হিসেবে আমি ক্লাউড কেই উপযুক্ত মনে করি কারনঃ

1. খরচ কম

2. স্কেলাবিলিটি

3. আপটাইম

4. হাই স্পীড সার্ভার

তবে এখানে প্রধান সমস্যা হল প্রায় ৮০ শতাংশ ক্লাউড হোস্টিং প্রভাইডার রাই ক্লাউড এর নামে KVM হোস্টিং প্রদান করে। তাই ইউজার দের থেকে জেনে নিতে পারলে ভালো হয় প্রভাইডার এর সার্ভিস সম্পর্কে।