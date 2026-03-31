রাজশাহী

নওগাঁয় ৩১৯ লিটার পেট্রোল ও ৮ লিটার অকেটেন জব্দ; ১০ হাজার টাকা জরিমানা

নওগাঁর মান্দা উপজেলার শরীরমোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩১৯ লিটার পেট্রোল ও ৮ লিটার অকেটেন জব্দ ও দোকানী কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

আদায় করা হয়। সোমবার (৩০ মার্চ) রাত ৯ টায় অভিযোগের ভিত্তিতে মান্দা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিল নওরোজ বৈশাখ ও নওগাঁ সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন। জানা যায়, মান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী মৈনম ইউনিয়নের বাণীসাইল এর শরীরমোড় এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় একটি দোকানে পেট্রোল ও অকেটেন মজুদ পাওয়া যায়।

দোকানটি মান্দা সীমানার বাইরে এবং নওগাঁ সদরের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় নওগাঁ সদরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ঘটনাস্থলে এসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন, মজুদকৃত ৩১৯ লিটার পেট্রোল ও ৮ লিটার অকেটেন জব্দ করেন এবং পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬ অনুসারে অভিযুক্তকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এবিষয়ে মান্দা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাবিল নওরোজ বৈশাখ জানান,জব্দকৃত তেল বিধি মোতাবেক সরকারি মূল্যে বিক্রয় করে সরকারি কোষাকার জমা দেওয়া হবে।

অভিযানে মান্দা থানা পুলিশ ও নওগাঁ সদর থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

