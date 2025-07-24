বিদ্যুৎ এর 'তেলেছমাতি' খেলায় পরিস্থিতি অসহনীয়

দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানিগঞ্জ উপজেলা সহ পার্শবর্তী এলাকায় গত দুদিন যাবত চলছে বিদ্যুৎ এর 'তেলেছমাতি' খেলা।
এলাকা জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহের সাথে সাথে চলছে বিদ্যুৎ এর আসা যাওয়ার খেলা, যা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। গরমের তীব্রতায় গাছের ছায়াও মিলছে না স্বস্তি। তার সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট।
গত ২৩ জুন, ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অন্তত ২০-২৫ বার বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা করেছে তবে এ অবস্থা গত ২২ জুন, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। বিদ্যুতের এ বিমাতা সুলভ আচরনে জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠছে।
বিদ্যুৎ বিভাগের ০১৭৬৯৪০১০৯৮ নাম্বারে কল করা হলে জানানো হয় এ অবস্থা আরও এক থেকে দেড় মাস চলবে। তবে ২২ জুন, ২০২৫ এর আগে কয়েক দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল নিরবচ্ছিন্ন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন