শার্শায় এক পরিবারের ১৫ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছে বিএনপির নব্য নেতারা

যশোরের শার্শা উপজেলার আন্দলপোতা গ্রামের এক আওয়ামী পরিবারের ১৫ বিঘা জমি লক্ষণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কেলো সামছুর রহমানের নেতৃত্বে দখল করে নেয়া হয়েছে। সেই জমিতে এখন চাষাবাদ করছে কেলো সামছুর চক্র। নতুন করে বিএনপি হওয়া আন্দোলপোতা গ্রামের আয়নাল হকের পুত্র তোতা মিয়া, মৃত ফকির চাঁদের পুত্র জাহান আলী বিশ্বাস ও কাসেম আলীর পুত্র হানেফ আলী আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে আদালতের রায় তোয়াক্কা না করে ৫ আগস্টের পর থেকে ওই জমি জোরপূর্বক চাষাবাদ করছে।
পারুইখুপি মৌজার ২৮৭ ও ২২৯ আর.এস খতিয়ান ৭৪, ৭৫, ৫৪৫, ৫৫১, ৫৯৮, ১০২০ চূড়ান্ত রেকর্ডের মালিক আ. আজিত বিশ্বাসসহ ১২ জন। এই জমির জটিলতা নিরসনে প্রকৃত মালিক আজিমন নেছা ওরফে হাজিরন বিবি ও সুফিয়া খাতুন, আজিত বিশ্বাস গং আদালতে বাটোয়ারা মামলা করেন। যার নং ৯১/৮৪। আদালত যশোর বাদীর অনুকূলে চূড়ান্ত রায় ডিক্রি প্রদান করে। বাদী রায় ডিক্রির পূর্ব থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছিল।
ভুয়া ও তঞ্চকিপূর্ণ পাট্টা দলিল আদালতে ভুয়া প্রমাণিত হলেও ৫ আগস্টের পর বিএনপি সেজে তোতা মিয়া গং লক্ষণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সামছুর রহমানকে মোটা অংকের বিনিময়ে আওয়ামী পরিবারকে উৎখাত করে ১৫ বিঘা জমি দখল করে নেয়। গত ১৯ জুলাই শার্শা থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে বাদীপক্ষের ইকবাল হোসেন অভিযোগ করলে থানার অফিসার ইনচার্জ সালিশের মাধ্যমে জাহান আলী গংদের জমিতে না যাওয়ার জন্য জানিয়ে দেন। অথচ আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে বিবাদীরা এখনও জমি দখল করে রেখেছে।
