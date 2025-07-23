নওগাঁর পোরশায় নিজ বাড়ি থেকে দম্পতির মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর পোরশা উপজেলায় নিজ বাড়ি থেকে এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৩ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের শীতলী ফকিরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন- ওই গ্রামের আব্দুল জব্বারের ছেলে হাই বাবু এবং তার স্ত্রী মোমেনা বেগম।
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে হাই বাবু ও মোমেনা দুই মেয়েকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল বেলা তাদের বড় মেয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখে মা বিছানায় নিস্তেজ পড়ে আছেন, আর বাবা ঘরের তীরের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন। বাচ্চাটি প্রতিবেশীদের ডেকে আনলে তারা দুজনকেই মৃত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পোরশা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
পোরশা থানার ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই আমরা ঘটনাস্থলে যাই। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানান ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক।
