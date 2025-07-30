দোহার উপজেলায় ডেঙ্গু নির্মূলের অংশ হিসেবে খাল পরিষ্কার কার্যক্রম উদ্বোধন

গত ৩০ জুলাই, ২০২৫, বুধবার সকালে ঢাকার দোহার উপজেলায় ডেঙ্গু নির্মূলের অংশ হিসেবে নিকড়া খাল পরিষ্কার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।
দোহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক তানিয়া তাবাসসুম এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। ব্র্যাকের সহযোগিতায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে। তানিয়া তাবাসসুম বলেন যে, নিকড়া খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় এর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং খালটি ময়লা-আবর্জনা ও কচুরিপানায় ভরে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তিনি মনে করেন, এত বড় খাল একা পৌরসভার পক্ষে পরিষ্কার করা কঠিন, তাই সামাজিক ও স্বেচ্ছাশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।
দোহার পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী এম এম মামুনুর রশীদ উল্লেখ করেন যে, অপরিচ্ছন্ন খালের কারণে পানি নদীতে নামতে না পারায় জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই জলাবদ্ধতা নিরসনের অংশ হিসেবেই খালের মুখে ময়লা-আবর্জনা অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। ব্র্যাকের ক্লিনিং ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে মশাবাহিত রোগ, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আক্রান্তের হার কমানোর লক্ষ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দোহার পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কামাল হোসেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প ব্র্যাকের দোহার শাখার প্রোগ্রাম কর্মকর্তা মিলন চন্দ্র মোহন্ত, সাভার শাখার কর্মকর্তা মো. সোমের আলী, বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম বেপারীসহ দোহার উপজেলা ও পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
