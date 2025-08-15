রাজশাহী

বিপৎসীমার ওপরে আত্রাই নদের পানি

বিপৎসীমার ওপরে আত্রাই নদের পানি

নওগাঁর মান্দায় টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আত্রাই নদের পানি।

আজ শুক্রবার বেলা ৩টায় নদের জোতবাজার পয়েন্টে পানির উচ্চতা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৪০ মিটার। এতে বিপৎসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদের পানি। এদিকে নদীর তীরবর্তী চকরামপুর, কয়লাবাড়ী, পারনুরুল্লাবাদ গ্রামে পুরোনো দুটি ভাঙনস্থান দিয়ে পানি প্রবেশ করছে।

পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভেতরে নিখিরাপাড়া, বাকশাবাড়ী ও ঠনঠনিয়াপাড়া এলাকা বন্যাকবলিত হয়েছে। এসব এলাকায় অন্তত ৫০০ পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। তলিয়ে গেছে ধান, পাট, সবজিসহ নানা ধরনের ফসলি জমি। নদে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বেড়িবাঁধ চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

নওগাঁ পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় আত্রাই নদের পানি ১০০ সেন্টিমিটার বেড়েছে। আজ বেলা ৩টায় জোতবাজার পয়েন্টে নদের পানি বিপৎসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী দুদিন পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ইসমাইল হোসেন বাচ্চু বলেন, নদের উভয় তীরের বেড়িবাঁধ চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বারিয়াপুর ও জোকাহাট এলাকায় বেড়িবাঁধে পানির চাপ বেড়ে যাওয়ায় লিকেজ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছাশ্রমে এসব পয়েন্ট রক্ষায় বালুর বস্তা ও মাটি ফেলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার চকরামপুর, উত্তর চকরামপুর, কয়লাবাড়ী, জোকাহাট, দ্বারিয়াপুর, নুরুল্লাবাদ, পারনুরুল্লাবাদ, তালপাতিলাসহ অন্তত ১০টি বেড়িবাঁধকে ‘অতি ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষ্মীরামপুর, আঁয়াপুর, পাঁজরভাঙ্গা, পলাশবাড়ী, মিঠাপুর, নিখিরাপাড়া, গোয়ালমান্দাসহ আরও অন্তত ২০টি পয়েন্টকে রাখা হয়েছে উচ্চঝুঁকির তালিকায়।

এ বিষয়ে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী বলেন, ‘নদের পানি বৃদ্ধির ফলে কয়েকটি বাঁধে লিকেজ দেখা দিয়েছে। আমরা প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টে নজরদারি করছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।’

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কাম...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
নুরনগর মিরের ডাঙ্গী গোল্ড কাপ ফাইনাল: হাসনাবাদ মৌলভীডাঙ্গী একতা সংঘ চ্যাম্পিয়ন

নুরনগর মিরের ডাঙ্গী গোল্ড কাপ ফাইনাল: হা...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
নওগাঁর তালপাতিলা বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকছে পানি

নওগাঁর তালপাতিলা বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢ...

  • রাজশাহী
  • 4 days ago
মান্দায় ৩৪৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা 

মান্দায় ৩৪৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা 

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন ২৬ ডিলার নিয়োগ

মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন ২৬ ড...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
দোহারে জমির অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবিতে দলিল লেখকদের মানববন্ধন

দোহারে জমির অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবি...

  • ঢাকা
  • 1 week ago
সাবেক ইউপি সদস্য ফিরোজ খানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

সাবেক ইউপি সদস্য ফিরোজ খানের রুহের মাগফি...

  • ঢাকা
  • 1 week ago
ঢাকায় দোহার ও নবাবগঞ্জ আসন পুনরুদ্ধার কমিটির গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

ঢাকায় দোহার ও নবাবগঞ্জ আসন পুনরুদ্ধার ক...

  • ঢাকা
  • 1 week ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT