নওগাঁয় সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

নওগাঁর আত্রাইয়ে বিড়ল প্রজাতির বিষধর সাপের কামরে রাশিদুল (২৪) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার সাহেবগঞ্জ মোল্লাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

জানা যায়, রাশিদুল গত শনিবার দিবাগত রাতে নিজ শয়ন ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ২ টার দিকে বিষধর সাপ প্রথমে তার কানে ও পরে তার হাতের আঙ্গুলে কামড় দেয়। এ সময় সে চিৎকার করতে থাকলে বাড়ির লোকজন এসে সাপটিকে মেরে ফেলে এবং রাশিদুলকে স্থানীয় একজন ওঝার কাছে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তারা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। রাজশাহী নেয়ার সময় পথিমধ্যে রাশিদুল মারা যান।

এদিকে সাপটি বিড়ল প্রজাতি হওয়ায় গতকাল রোববার ভোর থেকেই রাশেদুলের বাড়িতে লোকজনের উপচেপড়া ভীড় হতে থাকে। অনেকেই বলছেন এটি কালাস সাপ। এ দেশেরই একটি জাত। মারাত্নক নিউরোটক্সিন বিষ সমৃদ্ধ সাপ এটি।

এ সাপের কামড়ে কেউ আক্রান্ত হলে সময় মত এন্টিভেনম নিতে না পারলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

