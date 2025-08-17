নওগাঁয় চড়া সবজির বাজার, পাইকারিতেই বাড়তি ১০ টাকা

নওগাঁর পাইকারি আড়তে সবজির দাম কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। চাষিরা বলছেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় দাম বাড়ছে।
সকাল থেকেই নওগাঁর পাইকারি সবজি বাজার জমে ওঠে। গত কয়েক দিনের বৈরী আবহাওয়ার ফলে বাজারে সরবরাহ কমেছে। এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে বেগুন, পটোল, করলা, পেঁপে ও ঢ্যাঁড়সের দামে, যা কেজিতে ১০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। বাজারে প্রতিকেজি পটোল ৫০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩৫ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, করলা ৯০ টাকা ও পেঁপে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে কিছু সবজির দাম কমেছে। কচু আগে কেজিতে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল, এখন ৩০ টাকায় নেমেছে।
অন্যদিকে আলুর দাম ২৫ টাকা থেকে কমে ২০ টাকা হয়েছে। এদিকে, উত্তাপ ছড়াচ্ছে কাঁচা মরিচ। গত সপ্তাহ থেকে কেজিতে ৫০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৭০ টাকায়। সবজি বিক্রি করতে আসা চাষিরা জানান, অতি বৃষ্টির কারণে ঠিকমতো ফসল তোলা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। যা ফলন হয়েছে, সেইটুকু বিক্রি করেও বেশি লাভ হচ্ছে না।
নওগাঁর পাইকারি আড়তের ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে সরবরাহ কম হওয়ায় দাম বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে এলে দাম কমতে পারে। উল্লেখ্য, ভোর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকার সবজি বেচাকেনা হয় এই আড়তে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন