মান্দায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচে উপজেলা প্রশাসনের জয়

“মাদক ছেড়ে মাঠে চল, সবাই খেলি ফুটবল” এ স্লোগানকে সামনে রেখে নওগাঁর মান্দা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।
বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় কয়াপাড়া কামার কুড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উপজেলা প্রশাসন একাদশ ও উপজেলা সাংবাদিক একাদশ মুখোমুখি হয়। খেলা উপভোগ করতে মাঠজুড়ে জমে ওঠে দর্শকদের ভিড়। খেলার শুরু থেকেই দুই দলের খেলোয়াড়রা আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে ব্যস্ত থাকেন। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে উপজেলা প্রশাসন একাদশের এক খেলোয়াড় চমৎকার গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর সাংবাদিক একাদশ গোল শোধের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে উপজেলা প্রশাসন একাদশ।
ম্যাচ শেষে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী বলেন, আজকের খেলাটি ছিল শুধু বিনোদন নয়, বরং একটি সামাজিক বার্তা। মাদক একটি অভিশাপ। তরুণ প্রজন্মকে মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। প্রশাসন সবসময়ই এমন ইতিবাচক উদ্যোগকে সমর্থন করে আসছে। ভবিষ্যতে শুধু সাংবাদিক নয়, কৃষক-শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষদের নিয়ে এ ধরনের প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করা হবে।
প্রীতি ফুটবল ম্যাচের টিমের অধিনায়ক সাংবাদিক মো. আব্দুল মজিদ সম্রাট বলেন, খেলাধুলা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। সাংবাদিকরা যেমন কলমের মাধ্যমে সমাজকে পথ দেখান, তেমনি মাঠেও তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে চান। আজকের ম্যাচে জয় বা পরাজয় মূল বিষয় নয়; বরং মাদকবিরোধী সচেতনতাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।
খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা, স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দন এবং সাধারণ দর্শকরা। সবার অংশগ্রহণে প্রীতি ম্যাচটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত সামাজিক উৎসবে।
