মান্দায় ​জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে শহীদ রাসেলের প্রতি ইউএনও’র শ্রদ্ধা

নওগাঁর মান্দায় জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান শোক ও বিজয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাথী।
আজ মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকাল ১১ টায় তিনি শহীদ রাসেলের নিজ বাড়ি কশব ইউনিয়নের ভোলাগাড়ি গ্রামে তাঁর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এর পরে শহীদ রাসেলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
এ সময় ইউএনও শহীদ রাসেলের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের খোঁজখবর নেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ইউএনও আখতার জাহান সাথী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শহীদ রাসেলের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, শহীদ রাসেল দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। তার এই মহান আত্মত্যাগ আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা। তার স্মৃতিকে চিরদিন অম্লান রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
তিনি আরও বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমেই আমরা দেশপ্রেমের চেতনাকে জাগ্রত রাখতে পারি। আজকের এই দিনে শহীদ রাসেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।
এই সময় ইউএনওর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, মান্দা থানার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এস.এ.পি) জাকিরুল ইসলাম, মান্দা থানার ওসি মুনসুর রহমান, মান্দা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার শাকিল আহমেদ, মান্দা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ মো. নুরুজ্জামান, মান্দা উপজেলা আইসিটি অফিসার কামরুল আরেফিন সিদ্দিক, শহীদ রাসেলের পরিবারসহ প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন