মান্দায় আত্মনির্ভরশীল ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় গুচ্ছ গ্রামে বসবসরত ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার(২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের হল রুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আখতার জাহান সাথী,সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা দিপংকর পালসহ গুচ্ছ গ্রাম থেকে আসা প্রশিক্ষনার্থী নারী-পুরুষ। প্রশিক্ষণ কর্মশালার পাশাপাশি উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে ইউএনও আখতার জাহান সাথী সভাপতিত্ব এ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রিতা রানী পাল বাল্য বিবাহের কুফল ও প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান,শিক্ষক, কাজী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।
