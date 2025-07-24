নওগাঁর রাণীনগর কষ্টি পাথরের বিষ্ণূ মূর্তি উদ্ধার

নওগাঁর রাণীনগর জমিতে পাওয়ার টিলার দিয় হাল চাষের সময় মাটির নিচ থেকে ওঠে এলো কষ্টি পাথরের বিষ্ণু মূর্তি। উপজলার কালীগ্রাম মুন্সিপুর পশ্চিম মাঠে গঙ্গার মারা ভিটা নামক স্থানে এই মূর্তি পাওয়া যায়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধা ৬টা নাগাদ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) থানা পুলিশকে সাথে নিয়ে মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ নওশাদ হাসান জানান, কালীগ্রাম ডাকাহার পাড়া গ্রামর জীবন কুমার সরকারের জমিতে একজন শ্রমীক পাওয়ার টিলার দিয়ে হাল চাষ করছিলেন। এসময় মাটির নিচ থেকে প্রায় সাড়ে ২১ইঞ্চি দীর্ঘ, সাড় ৯ইঞ্চি প্রশস্ত এবং প্রায় ১৪ কেজি ওজনের একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি ওঠে আসে। পরে বিষয়টি থানা পুলিশকে জানালে থানাপুলিশের সহায়তায় সন্ধ্যা নাগাদ মূর্তিটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। এটি আইনি প্রক্রিয়া শেষে জেলা প্রসাশকের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হবে।
