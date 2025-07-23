বিমান দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন শার্শা বিএনপির সভাপতি হাসান জহির

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এফ-৭ বিজেআই প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন যশোরের শার্শা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানের সভাপতি আবুল হাসান জহির।
সোমবার সন্ধ্যায় মাইলস্টোন কলেজের কাছে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় শোক ও সমবেদনা জানিয়ে আবুল হাসান জহির শোক প্রকাশ করেন।
উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির বলেন, উত্তরায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা যাতে আর কারো জীবনে না আসে, সে জন্য আমরা সৃষ্টিকর্তার নিকট দোয়া চাই।আল্লাহ আপনি সহায় হোন, আহত এই নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করুন, সকল মা বাবাকে ধৈর্য দান করুন।
নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিমান সেনা এবং মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কখনো পূরণ হওয়ার নয়।
