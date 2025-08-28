ঢাকা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করলেন মহাসচিব ইউনুস আহমদ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হিসেবে হাফেজ মাওলানা ডা. নুরুল ইসলামকে ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট, ২০২৫) বিকেলে দোহারের জয়পাড়ায় দলটির থানা কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা থেকে এই ঘোষণা দেন দলের মহাসচিব হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ ইউনুস আহমদ।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ঢাকা জেলা দক্ষিণের সভাপতি হাফেজ জয়নুল আবেদীন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব ইউনুস আহমদ। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা দক্ষিণের সেক্রেটারী হাফেজ মাওলানা জহিরুল ইসলাম এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী শাহিন আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাসচিব ইউনুস আহমদ আসন্ন নির্বাচনে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করতে দলের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান এবং এই বিজয়ের জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
মতবিনিময় সভার শেষে জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইম্মায় পরিষদের সভাপতি হাফেজ মাওলানা আব্দুর রহিম দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন