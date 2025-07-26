নবাবগঞ্জে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে এসএসসি/দাখিল কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা জেলা দক্ষিণের উদ্যোগে নবাবগঞ্জে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে। গত শনিবার দুপুরে নবাবগঞ্জের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা জেলা দক্ষিণ ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহবুবুল আলম সিয়াম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম।
প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আমন্ত্রিত শিক্ষার্থীদের আগামীর বাংলাদেশকে শিক্ষার বাতিঘর হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার জন্য জোর দাবি জানান।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক সাদিক কায়েম।
