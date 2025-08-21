দোহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শনিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৫, ঢাকার দোহার উপজেলায় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (SSC) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী আলোকিত ফোরাম।
জয়পাড়া টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী আলোকিত ফোরাম ও ঢাকা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল হাসেম বেপারী।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যারা: প্রধান অতিথি: ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক।
গেস্ট অব অনার: অনুষ্ঠানের স্পন্সর টিসিএল এগ্রো অ্যান্ড তানভীর কন্ট্রাকশনের কর্ণধার তানভীর আহমেদ সানু মোল্লা।
বিশেষ অতিথি: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তালেব শিকদার, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের গবেষণা সহকারী ডা. কাজী মাহবুবুর রহমান, রবিন টেক্স গ্রুপের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ড. ইঞ্জি. মাহমুদ মঞ্জুরুল আলম শামীম, এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও দি নিউ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন।
সঞ্চালনায় ছিলেন: দোহার জাতীয়তাবাদী আলোকিত ফোরামের সমন্বয়ক হুসেন মো. শাহাদাত।
