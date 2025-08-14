মান্দায় ৩৪৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা 

তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার এবং উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করে নওগাঁর মান্দায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী ৩৪৯ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) মান্দা থানা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের হলরুমে মান্দা উপজেলার বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. ইকরামুল বারী টিপু এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন মাধ্যমিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অভিভাবকদেরও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আয়োজক ডা. ইকরামুল বারী টিপু তার বক্তব্যে বলেন, মেধা দেশের সম্পদ। তোমাদের মেধা ও সততা দিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।
তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি জ্ঞান এবং নৈতিকতার সমন্বয়ই সফলতার মূল চাবিকাঠি। শুধুমাত্র ভালো ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, মানবিকতা, সততা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের মতো গুণাবলী অর্জন করাও অত্যন্ত জরুরি। তিনি অভিভাবকদেরও শিক্ষার্থীদের মানবিকতা, সততা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। তারা শিক্ষার্থীদের শুধু ভালো ফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে মানবিক গুণাবলি, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল করতে অনুপ্রাণিত করবে। এ সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন, মান্দা থানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী মিশকাত শাকিরা, বানডুবি হাজী ইসমাইল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোসা. রাজিয়া সুলতানা, কালীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল শাহারিয়া লিমুন।
অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য গোলাম সারোয়ার স্বপন, কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি সহকারী অধ্যাপক মো. মুহসিন আলী, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক জনাব সাদেরুল ইসলাম সদর, যুগ্ম আহ্বায়ক চককামদেব বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, মান্দা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খালেকুন বেগম, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইরফান আলী মিয়া, সাধারন সম্পাদক মো. সোহরাব হোসেন প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন