ঢাকায় দোহার ও নবাবগঞ্জ আসন পুনরুদ্ধার কমিটির গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

ঢাকা জেলায় দোহার ও নবাবগঞ্জকে যথাক্রমে ঢাকা-০১ ও ঢাকা-০২ সংসদীয় আসন হিসেবে ফিরিয়ে আনার দাবিতে একটি কমিটি বিভিন্ন স্থানে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেছে।
পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, দোহার-নবাবগঞ্জ সংসদীয় আসন পুনরুদ্ধার কমিটির সদস্য সচিব মো. রাসেল আহমেদ-এর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সকালে জয়পাড়া বাজারের কালেমা চত্বর, হাসপাতাল রোডসহ বিভিন্ন স্থানে এবং বিকেলে নবাবগঞ্জের শহীদ মিনার থেকে জেলমার্কেট পর্যন্ত এই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি দোহার উপজেলার প্রধান সমন্বয়ক মো. রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সমন্বয়ক আদর ইসলাম আকাশ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন সিদ্ধা, সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব মাহির সানজিদ, সহ মুখপাত্র রিদিম হাসান, সংগঠক রাকিবুল ইসলাম, সাজিদ হোসেন। এছাড়া নবাবগঞ্জ উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সমন্বয়ক রোমান ও অনু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক শাকিল আহমেদ, সাজিদ এবং আব্দুল্লাহসহ আরও অনেকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ কর্মসূচী আজও চলবে।
