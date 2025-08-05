প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আমি মোঃ আমিনুর রহমান নেদা, শার্শা উপজেলা বিএনপি সহ সভাপতি,এই মর্মে প্রতিবাদ করছি যে, গত ১ আগস্ট যশোর থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক ও অনলাইন পত্রিকায় "ভ্যান থামিয়ে হতদরিদ্র্যের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির চাল ছিনতাইয়ের অভিযোগ” শিরোনামে সংবাদটি আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে।
সংবাদে চাল ছিনতাইকারীরা আমার লোক বলে আমার নাম দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই। কারণ ব্যবসায়ীক কাজে আমি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাহিরে থাকি। চাল ছিনতাইয়ের দিনও এলাকার বাহিরে ছিলাম এবং তাদের সাথে আমার কোন যোগসাজস নেই। একটি কুচক্রিমহল দলের মধ্যে লবিং-গ্রুপিং চাঙ্গা করতে ও আমার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়ীক সুনাম ক্ষুন্ন করতে আমার নাম দিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেছে।
আমি প্রকাশিত ঐ সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি। সেই সাথে হলুদ সাংবাদিকতা না করার জন্য সংবাদ প্রকাশ করা কথিত সাংবাদিকদের মিথ্যা, মানহানিকর সংবাদ না করে বস্তুনিষ্ট সংবাদ প্রকাশের আহবান জানাচ্ছি।
মোঃ আমিনুর রহমান নেদা
শার্শা উপজেলা বিএনপি
সহ সভাপতি
