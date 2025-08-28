দোহার-নবাবগঞ্জ নারী সমিতির উদ্যোগে 'পাঠক ভূবন পাঠাগার' উদ্বোধন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো জ্ঞানচর্চা, পাঠাভ্যাস ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানো।
আজ শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫, বিকেল ৪টায় দোহারের লটাখোলায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে এই পাঠাগারের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার কার্যক্রম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক, এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা মহিলা বিএনপির সভাপতি শামীমা রাহিম শীলা।
প্রধান অতিথি খন্দকার আবু আশফাক তার বক্তব্যে বলেন, "মা জাতি শিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হবে, যা দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।" বিশেষ অতিথি শামীমা রাহিম শীলা শিশুদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন