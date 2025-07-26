নওগাঁর মান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাককে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় এক জন নিহত

নওগাঁর মান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে অপর একটি ট্রাকের ধাক্কায় চালকের সহযোগী শ্রাবন (২১) এর মৃত্যু হয়। এঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ট্রাকের চালক।
শনিবার (২৬ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের চৌদ্দ মাইল নামক এলাকায় সমবায় ফিলিং স্টেশন এর পাশে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত শ্রাবন রাজশাহী জেলার পবা থানার দুয়ারি গ্রামের রিপনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী গামী একটি বালু বোঝাই ট্রাক চৌদ্দ মাইল নামক এলাকায় সমবায় ফিলিং স্টেশন এর কাছে সড়কের পাশে দাঁড়ানো ছিল। ট্রাকটির চালক ও তার সহযোগী (হেলপার) পেট্রোল পাম্পে ছিলেন।
এ সময় একই দিক থেকে আসা একটি পাথর বোঝায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয় বালু বোঝাই ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বালু বোঝায় ট্রাকটি সড়কের নিচে উল্টে যায়। আর পাথর বোঝায় ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে চালকের সহযোগী শ্রাবন (২১) মারা যায়। এঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ট্রাকের চালক। স্থানীয়রা গরুত্বর আহত চালককে উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনসুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। আহত ট্রাক চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে থানায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তুতি চলছে।
