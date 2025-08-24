ঢাকা

খুনি হাসিনাসহ সকলের ফাঁসি হবে-আমান উল্লাহ আমান

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা আলহাজ্ব আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, "খুনি হাসিনাসহ সকল আওয়ামী দোসরদের বাংলার মাটিতেই ফাঁসি হবে।" তিনি আজ বৃহস্পতিবার, ২৮ আগষ্ট, ২০২৫, বিকেলে কেরানীগঞ্জের তারানগর ইউনিয়ন বিএনপি'র প্রধান কার্যালয় উদ্বোধন এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রমের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ: তিনি বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, মামলা ও নির্যাতন করেও সরকার পার পায়নি। বেগম খালেদা জিয়াকে বিনা দোষে কারাবন্দী করা হয়েছিল এবং খাবারের সঙ্গে স্লো পয়েজন মিশিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য: তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতার ঘোষকের স্ত্রী এবং তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দেওয়া হয়নি। তবে তিনি সুস্থ হয়ে বিদেশে গেছেন এবং বর্তমানে সুস্থ আছেন।

ভোট ও নির্বাচন: আমান উল্লাহ আমান আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের কথা বলেছে এবং তারা আশা করছেন ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। তিনি আরও বলেন, মানুষ এখন ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে এবং তারা মনের আনন্দে ধানের শীষে ভোট দেবে।

দলের নির্দেশনা: তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি দ্রুতগতিতে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঘরে ঘরে গিয়ে উঠান বৈঠক করে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়নের কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছিলেন বিনা ভোটের এমপি-মন্ত্রীদের সংসদ থেকে এবং শেখ হাসিনাকে গণভবন থেকে বের করে দিতে হবে। বাস্তবে সেটাই ঘটেছে।

অনুষ্ঠানে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা বিএনপি'র সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচির টিম লিডার গোলাম মাওলা শাহীন এবং ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি। এসময় দলের স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

