জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে দোহারে আনন্দ ও বিজয় উল্লাস

গত ৫ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার ঢাকাস্থ দোহার উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আনন্দ ও উল্লাসের মধ্য দিয়ে বিজয় উদযাপিত হয়েছে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ইতিহাসের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই দিনটিকে গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।
দিবসটি উপলক্ষ্যে দোহার উপজেলা বিএনপি, করমআলী মোড় এ শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও বিজয় আনন্দের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ঢাকা জেলা শাখার সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক বলেন, "একটি দেশ স্বাধীন একবারই হয়, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে আমরা লাল-সবুজের পতাকাবাহী বাংলাদেশ পেয়েছি।"
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে বিএনপি সাহায্য সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে।
সভায় স্থানীয় বিএনপি এবং এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল করে করমআলী মোড়ে সভাস্থলে জড়ো হন। স্থানীয় বিএনপির অন্যান্য নেতারাও এতে বক্তব্য রাখেন।
