দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই- মীর সরফত আলী সপু

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু বলেছেন, যারা মনে করে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না, তারা 'বোকার স্বর্গে' বাস করছে। তার মতে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।
শনিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৫ বিকেল সাড়ে ৩টায় মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দোগাছিতে একটি লোহার পুল উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন।
মীর সরফত আলী সপু বলেন, সরকার বর্তমানে যেসব সংস্কারের কথা বলছে, সেগুলো কেবল মুখের কথায় বা নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ। এসব বাস্তবায়ন করতে হলে জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাগবে। আর জাতীয় সংসদ গঠন করতে হলে নির্বাচন অপরিহার্য। তাই নির্বাচন ছাড়া দেশের কোনো অগ্রগতি সম্ভব নয়।
এর আগে তিনি শ্রীনগর উপজেলার দামলা এলাকায় একটি সড়ক নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতারা।
