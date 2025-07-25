অনলাইন

গুগলের নতুন ফিচারে ঘরে বসেই পোশাক পরে দেখা যাবে

গুগল ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা একটি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ফিচার চালু করছে।

বৃহস্পতিবার জানানো হয়, এ ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়ালভাবে জামাকাপড় পরেই দেখতে পারবেন। এর পাশাপাশি তারা হালনাগাদ করা মূল্য সতর্কতা (প্রাইস অ্যালার্ট) চালু করছে এবং ভবিষ্যতে একটি নতুন ফিচারও আসছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নকশা ও সাজসজ্জার অনুপ্রেরণামূলক ছবি দেখে ঘর বা জামাকাপড়ের স্টাইল নির্বাচন করতে পারবেন। এই ভার্চুয়াল ট্রাই-অন ফিচারটির অফিসিয়াল চালু হওয়ার ঘোষণা আসে প্রায় দুই মাস পর।

গুগল এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছিল দুমাস আগেই। এই ফিচারের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী নিজের একটি পুরো দেহের ছবি আপলোড করে নির্দিষ্ট একটি পোশাক নিজের গায়ে কেমন লাগবে সেটা ভার্চুয়ালি দেখতে পারবেন। এ ফিচারটি যুক্তরাষ্ট্রে চালু হয়েছে এবং গুগলের সার্চ, গুগল শপিং ও গুগল ইমেজ-এ যে কোনো পোশাকের প্রোডাক্ট ফলাফলে এটি ব্যবহার করা যাবে। এ সুবিধাটি ব্যবহার করতে হলে, ব্যবহারকারীকে প্রথমে কোনো পোশাকের তালিকায় গিয়ে ‘ট্রাই ইট অন’ আইকনে চাপ দিতে হবে। এরপর তাকে নিজের একটি শরীরের ছবি আপলোড করতে হবে। তারপর তিনি দেখতে পারবেন যে ওই পোশাকটি গায়ে দিলে দেখতে কেমন লাগবে।

এ ছাড়াও, ব্যবহারকারী চাইলে সেই লুক সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ারও করতে পারবেন। এর আগে গুগল ভার্চুয়াল ট্রাই-অন প্রযুক্তি চালু করেছিল, তবে তখন শুধু বিভিন্ন মডেলের দেহে পোশাক কেমন লাগে, তা দেখানো হতো। কিন্তু এবার ব্যবহারকারী নিজেই নিজের ছবি দিয়ে পোশাক পরার অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন, যা আগের চেয়ে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ও ব্যক্তিগত। এ উদ্যোগটি গুগলের ভার্চুয়াল ট্রাই-অন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিরই অংশ। গত মাসে গুগল একটি পরীক্ষামূলক অ্যাপ চালু করেছিল, যার নাম ‘ডপল’। এটি এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন পোশাক পরলে ব্যবহারকারীর কেমন লাগতে পারে তা দেখায়।

গুগলের একজন মুখপাত্র টেকক্রাঞ্চকে জানিয়েছেন, এই নতুন ট্রাই-অন ফিচার এবং ‘ডপল’—দুটিই একই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। তবে ‘ডপল’ অ্যাপটি আরও গভীরভাবে ব্যক্তিগত স্টাইল অন্বেষণের সুযোগ দেয় এবং সেখানে এআই ভিডিও তৈরি করতে পারে, যাতে ব্যবহারকারীরা আরও বাস্তবসম্মতভাবে দেখতে পারেন পোশাকটি পরে কেমন লাগবে। এ ছাড়াও, গুগল নতুনভাবে চালু করেছে একটি হালনাগাদ প্রাইস অ্যালার্ট ফিচার, যেখানে ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট একটি পণ্যের জন্য তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য, সাইজ ও রঙ উল্লেখ করে একটি অ্যালার্ট সেট করতে পারবেন।

গুগল বলেছে, তাদের ‘ভিশন ম্যাচ’ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী অনেক রকমের চিত্র তৈরি করা হবে এবং শপিং গ্রাফে থাকা প্রায় ৫০ বিলিয়ন প্রোডাক্টের মধ্যে থেকে মিলে যাওয়া পোশাক বা জিনিসপত্র দেখানো হবে।

