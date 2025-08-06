ঢাকাস্থ দোহার উপজেলার উত্তর শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মরহুমা আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া মাহফিল করেছেন তাঁর পরিবার।
গত ৫ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর মরহুমার নিজ গ্রামের বাড়িতে এ আয়োজন করা হয়। মরহুমা আখতার জাহান (লিপি) ৫৫ বছর বয়সে গত ২০২৪ সালের এ দিনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্বামী সাইদুর রহমান খালাসী ও ৩ পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন।
উল্লেখ থাকে যে তিনি বিডি টাইপ এর স্টাফ রিপোর্টার শহীদুল ইসলাম শরীফ এর ছোট বোন।
