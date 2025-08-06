ঢাকা

আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

ঢাকাস্থ দোহার উপজেলার উত্তর শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মরহুমা আখতার জাহান (লিপি)র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কোরআন তেলওয়াত ও দোয়া মাহফিল করেছেন তাঁর পরিবার।

গত ৫ আগস্ট, ২০২৫, মঙ্গলবার জোহর নামাজের পর মরহুমার নিজ গ্রামের বাড়িতে এ আয়োজন করা হয়। মরহুমা আখতার জাহান (লিপি) ৫৫ বছর বয়সে গত ২০২৪ সালের এ দিনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্বামী সাইদুর রহমান খালাসী ও ৩ পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন।

উল্লেখ থাকে যে তিনি বিডি টাইপ এর স্টাফ রিপোর্টার শহীদুল ইসলাম শরীফ এর ছোট বোন।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কাম...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
নুরনগর মিরের ডাঙ্গী গোল্ড কাপ ফাইনাল: হাসনাবাদ মৌলভীডাঙ্গী একতা সংঘ চ্যাম্পিয়ন

নুরনগর মিরের ডাঙ্গী গোল্ড কাপ ফাইনাল: হা...

  • ঢাকা
  • 4 days ago
নওগাঁর তালপাতিলা বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢুকছে পানি

নওগাঁর তালপাতিলা বেড়িবাঁধ ভেঙে লোকালয়ে ঢ...

  • রাজশাহী
  • 4 days ago
বিপৎসীমার ওপরে আত্রাই নদের পানি

বিপৎসীমার ওপরে আত্রাই নদের পানি

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
মান্দায় ৩৪৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা 

মান্দায় ৩৪৯ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা 

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন ২৬ ডিলার নিয়োগ

মান্দায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে নতুন ২৬ ড...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
দোহারে জমির অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবিতে দলিল লেখকদের মানববন্ধন

দোহারে জমির অতিরিক্ত উৎস কর বাতিলের দাবি...

  • ঢাকা
  • 1 week ago
সাবেক ইউপি সদস্য ফিরোজ খানের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

সাবেক ইউপি সদস্য ফিরোজ খানের রুহের মাগফি...

  • ঢাকা
  • 1 week ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT