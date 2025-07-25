দোহারের ঘরে ঘরে সর্দিজ্বর, যে প্রকোপ উদ্বেগজনক। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কেউ না কেউ সর্দি, জ্বর এবং মারাত্মক শরীর ব্যথায় আক্রান্ত হচ্ছেন। আক্রান্তদের মধ্যে শিশুদের হার বেশি, তবে মধ্য বয়সী এবং বয়োবৃদ্ধরাও রেহাই পাচ্ছেন না। পরিবারের একজনের সর্দি-জ্বর হলে দ্রুতই অন্য সদস্যরা আক্রান্ত হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রচণ্ড দাবদাহ এবং আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণেই এই সর্দি-জ্বরের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পরেছে। সম্প্রতি কয়েক দিনের বৃষ্টির পর হঠাৎ করে তীব্র দাবদাহ শুরু হয়েছে, যা এই পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। জ্বরের মাত্রা থাকছে ১০২ থেকে ১০৪ ফারেনহাইট পর্যন্ত। জ্বর তিন থেকে চারদিন থাকছে। জ্বর কমে গেলেও সর্দি–কাশির সঙ্গে থাকছে শারীরিক দুর্বলতা।
এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সচেতন থাকা। অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ সেবন করছেন, যা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এ ছাড়া, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা।
