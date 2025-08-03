ধামইরহাটে ৪০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণে শিক্ষাঙ্গনে উৎসবমুখর পরিবেশ

শিক্ষাক্ষেত্রে মেধার যথাযথ স্বীকৃতি দিতে নওগাঁর ধামইরহাটে এক ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ৪০ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।
২০২২ ও ২০২৩ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এসব মেধাবীদের হাতে সম্মাননাসূচক ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়। রবিবার (৩ আগস্ট) বিকেল ৪টায় ধামইরহাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখে আনন্দ ও গর্বের ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহাদৎ হোসেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোছাঃ জেসমিন আক্তার।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোছাঃ জেসমিন আক্তার বলেন, “বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু পাঠ্যপুস্তক নির্ভরতা নয়—বাস্তবজ্ঞান, নৈতিকতা ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। আজ যেসব শিক্ষার্থীকে সম্মাননা দেওয়া হলো, তারাই আগামী দিনের নেতৃত্বে আসবে। এই সম্মাননা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।” পুরো অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল মঞ্চে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননাসূচক ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেওয়ার মুহূর্তটি। অনেকেই এই অর্জনকে জীবনের বিশেষ অনুপ্রেরণার অংশ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “এই পুরস্কার নতুন করে ভাবতে শেখায়, সামনে আরও ভালো কিছু করার প্রেরণা জোগায়। এটি শুধু আমাদের মেধার স্বীকৃতি নয়, বরং দায়িত্ববোধও তৈরি করে।” উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের “পারফরমেন্স বেইসড গ্রান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI)” প্রকল্পের আওতায় এই মেধাবী শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. নাজমুল হোসাইন, জেলা ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর শাহাদত হোসেন, একাডেমিক সুপার ভাইজার কাজল কুমার সরকার, চকময়রাম সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম খেলাল ই রব্বানী সহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।
অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকরা জানান, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে যাতে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, প্রতিভা অন্বেষণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।
