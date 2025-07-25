মোটরসাইকেল বিক্রি করতে গিয়ে লাশ হলেন প্রবাসী নাজমুল

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলা থেকে দোহার উপজেলার জয়পাড়া এলাকায় মোটরসাইকেল বিক্রি করতে এসে পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাজমুল হোসেন (২৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চালনাই এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাজমুল নবাবগঞ্জের আগলা ইউনিয়নের চরচরিয়া এলাকার মৃত মোতালেবের ছেলে।
ঘটনার বিবরণ
প্রত্যক্ষদর্শী লুঙ্গি ফ্যাক্টরিতে কাজে নিয়োজিত আতিকুর রহমান জানান, তিনি দুপুরের খাবার খেতে বসেছিলেন এমন সময় বাইরে বিকট শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখেন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দুর্ঘটনার পর কেউ সাহায্যে এগিয়ে না এসে সবাই ভিডিও ও ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল। পরে তিনি নিজেই নাজমুলকে উদ্ধার করে দোহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। নিহত নাজমুলের বোন বাসুদা জানান, তাঁর ভাই সৌদি আরবে থাকতেন এবং পাঁচ মাস আগে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে তিনি একটি মোটরসাইকেল কেনেন। আজ জয়পাড়া এলাকায় সেই মোটরসাইকেল বিক্রি করতে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। "আর এসেই লাশ হয়ে গেলো," বলতে গিয়ে শোকে পাথর হয়ে যান তিনি।
চিকিৎসকের বক্তব্য
দোহার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইয়াহিয়া মাহমুদ জানিয়েছেন, নিহত বাইকচালক হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছেন। তাঁর মাথার খুলি ভেঙে মগজ বেরিয়ে গিয়েছিল।
পুলিশের পদক্ষেপ
এ বিষয়ে দোহার থানার উপ-পরিদর্শক সাদেক আলী জানান, তাঁরা লাশের প্রাথমিক সুরতহাল তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং লাশ নবাবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন