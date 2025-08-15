বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিল

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। গত ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ শুক্রবার দুপুরে ঢাকার দোহার উপজেলায় জাতীয়তাবাদী ঢাকা জেলা মহিলা দলের উদ্যোগে এই মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে উপস্থিত সবার মাঝে তোবারক বিতরণ করা হয়।
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা মহিলা দলের নবনির্বাচিত সভাপতি শামীমা রাহিম শীলা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা মহিলা দলের নবনির্বাচিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সম্পা আক্তার এবং দোহার উপজেলা ও পৌরসভা মহিলা দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে শামীমা রাহিম শীলা বেগম খালেদা জিয়াকে একজন আপোষহীন নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার নেতৃত্বে দেশ ও জাতি সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানান এবং তার সুস্থতা কামনা করেন।
