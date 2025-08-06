সকালের মধ্যে ঝড়ের ঝুঁকিতে যেসব জেলা

দেশে আজ সকালের মধ্যে চার জেলায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি বজ্রসহ বৃষ্টিও হতে পারে।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টা থেকে বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল ৯টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরের জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানা গেছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে— রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর এবং খুলনার ওপর ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে এই ঝড় হতে পারে। পাশাপাশি বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
এ অবস্থায় চার জেলার নদীবন্দরগুলোকে এক নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অফিস।
