বাল্যবিবাহ নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

‘সামাজিক সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে’ বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের আয়োজনে ও বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্যদের নিয়ে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় আত্রাই উপজেলার শলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে সহকারি প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে পক্ষ দলের মো. মিরাজ হোসেন ১০ম শ্রেণি, মো. অপূর্ব ইসলাম ৯ম শ্রেণি ও মো. নাজমুল হোসেন ৯ম শ্রেণি জয়ী হয়। এছাড়াও বিতর্কের আগে ‘বাল্যবিবাহ’ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা অত্র বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।
উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীগণ, অগ্রযাত্রা প্রকল্পের আত্রাই ইউনিট ম্যানেজার মো. আব্দুল রউফ মিলন, এ্যাডভোকেসি ফ্যাসিলিটেটর গোলাম রাব্বানীসহ অত্র বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দু।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন