শিক্ষা সহায়তায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল চকউলী হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

নওগাঁর মান্দায় মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল চকউলী হাইস্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।
শনিবার (১৬ আগস্ট ) সকালে চকউলী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়। চকউলী অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার আল-ইমরান। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানান, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে অনুপ্রেরণা জোগানো। সদস্যদের বিশ্বাস, এ ধরনের সহায়তা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করবে এবং তাদের মেধার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে অতিথিরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এই মহৎ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথিরা তাদের বক্তব্যে শিক্ষার প্রসারে এ ধরনের কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে দেশের সব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানায়, এই আর্থিক সহায়তা তাদের পড়াশোনায় অমূল্য ভূমিকা রাখবে। তারা ভালো ফলাফল করে এই সহায়তার মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার করে। অনেকেই ভবিষ্যতে অন্যদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। আয়োজকরা জানান, এই কার্যক্রম আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও সহায়তার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের বিশ্বাস, এ ধরনের উদ্যোগ একটি উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক হবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।
বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি মো. হামিদুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য ডা. ফজলুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আশরাফুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. আবদুল মান্নান, ডা. ইকরামুল বারী টিপু প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন ।
